Pará investe mais de R$ 10 bilhões em todas as áreas

O Governo do Pará alcançou, no dia (27/09), a marca de R$ 10 bilhões em investimentos em quase quatro anos. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), até setembro deste ano foram investidos R$ 3,2 bilhões, um crescimento de 73% na comparação com o quadriênio 2015/2018.

Do total de R$ 10 bilhões, R$ 6,5 bilhões foram direcionados às áreas de transporte e urbanismo; R$ 1,5 milhão para a saúde; R$ 478 milhões em educação; R$ 431 milhões para o saneamento e R$ 302 milhões aplicados na segurança pública.

Conforme a Sefa, desde 2019, o valor dos investimentos vêm crescendo para atender a diretriz do governo de ampliar as obras e os serviços em todo o Estado. Em 2019, o valor investido foi de R$ 1.307.668.467 bilhão; em 2020 de R$ 2.237.233.555 bilhões e em 2021 alcançou os R$ 3.158.981.729 bilhões. O valor dos investimentos representa 10,33% da Receita Corrente Líquida (RCL) do mesmo período.

“Apesar do impacto da pandemia e das dificuldades enfrentadas na área econômica, o Pará conseguiu ampliar os valores de investimento. É um valor excepcional que foi alcançado pelo Governo do Pará, que coloca o Estado entre os que mais investem em todo o país. A importância deste marco é que, com valores maiores de investimentos, o Estado pode melhorar a infraestrutura, reformar escolas, ampliar as ações de saúde na capital e no interior, dando atenção a alguns municípios que antes ficaram relegados ao esquecimento. Há ainda muitas necessidades a serem atendidas, mas o Governo tem a meta de atender cada vez mais a população mais vulnerável, melhorando a vida dos cidadãos paraenses”, afirma o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior.

"Apesar do impacto da pandemia e das dificuldades enfrentadas na área econômica, o Pará conseguiu ampliar os valores de investimento”. René Sousa Júnior, Secretário da Fazenda.

Índices de violência caem em todo o Estado

Segundo dados do Monitor da Violência, o Pará vem reduzindo, continuamente, os índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI). Em 2021, comparado com 2018, a redução da criminalidade foi de 47,6%.

Na comparação do primeiro semestre de 2022, com o mesmo período de 2021, a diminuição foi de 5%. Este resultado reflete a melhoria da gestão, o aumento real de salários do efetivo policial e os investimentos direcionados à segurança.

A Sefa informou ainda que, dos R$ 10 bilhões investidos, cerca de R$ 1,8 bilhão, ou seja, 17,61%, vieram de operações de créditos captados no mercado financeiro. “O resultado do esforço arrecadatório do fisco estadual e a racionalização dos gastos públicos permitiu elevar o nível de investimento do Estado”, resumiu o secretário René Sousa Júnior.

Ainda segundo dados da Sefa, o crescimento da receita e o controle das despesas permitiu que o nível de endividamento público do Estado ficasse muito abaixo do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 200% da Receita Corrente Líquida.

De acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Secretaria, até agosto deste ano, o endividamento do Estado era de 1,61% contra 1,65% da RCL no mesmo período de 2021. “O Pará tem espaço para fazer novas operações de crédito, ou seja, o crescimento dos investimentos do Estado não abala seu equilíbrio fiscal. Desde 2019, o Pará apresenta superávit primário. Até agosto de 2022, o superávit era de R$ 1,93 bilhão, demonstrando uma gestão equilibrada dos recursos públicos”, concluiu o titular da Sefa.