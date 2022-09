Agência da Caixa é alvo de tentativa de roubo no sul do Pará

Os mecanismos de segurança de um Banco muito ajudam na prevenção de roubos. Os novos mecanismos emitem sinais de que alguma coisa não vai bem, o que faz com que a própria população acione a Polícia para verificar a situação.

Foi o que aconteceu em Conceição do Araguaia no sul do Pará na noite desta quinta-feira (8).

Uma agência da Caixa Econômica Federal naquele município foi alvo de tentativa de roubo. O sistema de segurança da agência, através dos mecanismos internos, acionou uma neblina que aparentava um incêndio.

A Polícia Militar foi acionada mas ao chegar no local constatou que na verdade se tratava de uma tentativa de roubo a um caixa eletrônico.

Sistema de segurança da agência expeliu fumaça e neblina simulando incêndio para chamar a atenção | Reprodução

Foi encontrado um pé de cabra no local, porém os suspeitos do crime não foram encontrados.

Com a notícia do possível incêndio, o trecho da Avenida Sete de Setembro, nas imediações da instituição bancária, foi bloqueado, mas logo que a situação foi averiguada e desativada o sistema de neblina, a via foi desbloqueada. O banco ainda está em verificação para averiguar se os criminosos levaram dinheiro do caixa eletrônico. (Sandra Regina)

Na fuga, os suspeitos deixaram um pé de cabra | Reprodução