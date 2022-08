Helder Barbalho anuncia Hana Ghassan como candidata a vice

Esta semana será realizada a a convenção do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), onde ser~qao conhecidos, oficialmente, os nomes dos candidatos à Assembleia Legislativa do Pará, Câmara dos Deputados, Senado, e ao Governo do Estado. O evento será na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém.

Nesta segunda-feira (01), o atual governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que é candidato a reeleição, anunciou que Hana Sampaio Ghassa será a candidata a vice-governadora nas eleições programadas para o próximo mês de outubro. A informação foi divulgadas pelas redes sociais.

Hana Ghassan é formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará (UFPa) e atuou no comando da pasta de Planejamento do governo estadual.

Na publicação, Helder Barbalho falou sobre a trajetória de Hana Ghassan e de sua competência na colaboração na administração pública estadual.

"Mulher, Servidora de Carreira e Competente. Hana Ghassan Tuma será a minha Vice. Foi minha Secretária de Planejamento e Administração, Hana é Auditora Fiscal da fazenda estadual há 30 anos e há 17 é a principal técnica da minha equipe. Coordenou junto comigo o orçamento do governo - o que permitiu a retomada de investimentos e o cumprimento de compromissos com responsabilidade nas contas públicas", disse o Helder.