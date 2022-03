General russo que desprezou Ucrânia é morto em combate

Um sétimo oficial de alta patente russo morreu no campo de batalha na Ucrânia, segundo autoridades ocidentais citadas pelo "Metro". O tenente-general Yakov Rezantsev, de 48 anos, foi morto em um ataque aéreo na cidade de Kherson, no Sul da Ucrânia, que as tropas ucranianas estão prestes a recuperar das forças de Vladimir Putin.

No quarto dia da invasão, Rezantsev disse aos soldados russos que eles alcançariam a vitória em questão de horas, de acordo com comunicações interceptadas compartilhadas pela Ucrânia.

Acredita-se que os oficiais superiores tenham sido colocados cada vez mais perto da linha de frente de combate, pois as tropas russas estão grandes perdas humanas e de equipamentos e uma séria queda no moral. De acordo com analistas, Moscou não esperava uma resistência tão feroz à invasão, iniciada em 24 de fevereiro.

Rezantsev foi morto na base aérea de Chornobaivka, perto de Kherson, que a Rússia estava usando como posto de comando, segundo a mídia ucraniana.

Há vários relatos de combatentes russos se rebelando contra oficiais. Em um dos casos de maior repercussão, soldados teriam passado com um tanque de guerra por cima de um comandante de brigada.