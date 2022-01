Triatleta de 38 anos morre em competição no Chile

Uma fatalidade chocou a cidade de Pucón, no Chile, durante a prova Ironman 70.3, realizada na manhã do domingo (9). Na parte da natação do torneio, um competidor de 38 anos passou mal e morreu no Lago Villarrica. De acordo com a CNN Chile, o atleta tinha experiências em provas de triatlon e ele teria sofrido um infarto fulminante.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, os organizadores do evento confirmaram que o atleta recebeu atendimento médico imediato e foi levado para um hospital próximo, onde continuou a ser atendido, mas não resistiu.

“Entristece-nos anunciar a morte do atleta e compartilhar nossas mais profundas condolências à família e amigos. Continuaremos a dar nosso apoio e a respeitar sua privacidade enquanto passam por este momento difícil”, disse a nota oficial.

Em conversa com a CNN Chile, a ministra dos Esportes do Chile, Cecilia Pérez, enviou suas condolências à família do triatleta. “Nós acompanhamos a família”, disse a Secretária de Estado, que também confirmou os fatos e pediu que a privacidade da família fosse respeitada.

“É com profunda tristeza e dor indescritível que acompanho sua família e amigos. O esporte chileno chora a perda de um tremendo atleta. Minhas mais sinceras condolências e um enorme abraço neste momento doloroso a todos os seus entes queridos”, escreveu a chefe do esporte em sua conta oficial no Twitter.