Governo autoriza obra de expansão da Rede de Energia Elétrica em Sapucaia

A expansão do sistema elétrico em áreas de interesse social é um dos principais objetivos do Governo do Pará. Nesta quarta-feira (21), o governador Helder Barbalho autorizou a implantação da rede de energia elétrica no Assentamento João Canuto, no município de Sapucaia, na região Sudeste. Em parceria com a concessionária Equatorial Energia, será construída a Rede de Distribuição Rural (RDR) para beneficiar 71 famílias assentadas.

De acordo com Aldenor Netto, coordenador de infraestrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), a instalação da RDR em Sapucaia vai estimular a economia e o bem-estar dos moradores. "O principal foco da Secretaria é levar esse incentivo através da energia elétrica para as comunidades, fomentando a agricultura familiar, gerando emprego e renda e qualidade de vida, e ainda alavancando o desenvolvimento econômico da região", informou.

A solicitação de inclusão no Programa de Investimento em Obras de Interesse Social do Estado pode ser feita por pessoa física, que represente o município, comunidade ou sindicato. "Temos um modelo de ofício detalhado no nosso site. Os interessados deverão protocolar esse ofício na Secretaria, detalhando em croqui (GPS) a comunidade e as famílias que serão beneficiadas (com um abaixo assinado) e suas produções rurais", disse o titular da Sedeme, José Fernando Gomes Júnior.

Para protocolar o ofício, o solicitante deve se dirigir à Secretaria ou enviar para o e-mail protocolo@sedeme.pa.gov.br.

Perspectivas - Além de Sapucaia, o governador Helder Barbalho assinou convênio com as prefeituras de Bannach, Eldorado do Carajás, Cumaru do Norte, Xinguara e Rio Maria. Na agenda de trabalho na região, Helder Barbalho disse que pretende firmar mais parcerias com municípios do Sul e Sudeste.

"Nós estamos liberando recursos para os seis municípios que assinaram. Isso demonstra como temos trabalhado em parceria, efetiva, com cada município. Estamos fazendo convênio para combustível, estrada vicinal, eletrificação rural, construção de mercado, patrulha mecanizada. E não vamos parar por aí", garantiu o governador. (Texto: Igor Fonseca - Ascom/Sedeme).

Por Governo do Pará (SECOM)