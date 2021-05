SAPUCAIA: Os quatro primeiros meses de gestão do prefeito Wilton Lima

São apenas quatro meses de gestão, mas com todo o reflexo do compromisso de trabalho pela população de Sapucaia e garantindo o funcionamento da máquina público, conforme levantamento que apontam as ações do prefeito Wilton Lima.

Os trabalhos da Prefeitura de Sapucaia estão sendo conduzidos com a dinâmica que segue buscando melhorar cada vez mais os serviços públicos municipais. Em busca de garantir essas melhorias, o prefeito Wilton Lima já se esteve em Brasilia e Belém em busca de recursos para investimentos no município, com retorno dessas articulações.

Os serviços realizados, são realizados cumprindo uma agenda de trabalho com um cronograma que ao mesmo tempo enfrenta a Covid-19, mantem os serviços essenciais para garantir o atendimento à população, conforme pode-se observar os tópicos abaixo:

Saúde

ü Aquisição de equipamento e serviços para realização de exames eletrocardiograma

ü Aquisição de Kits para Tratamento de Pacientes Com COVID- 19

ü Vacinação de Acordo como o Planto Estadual de

ü Aquisição de um Aparelho de RAIO – X de Última Geração Convenio Com o Senador Zequinha Marinho.

ü Aquisição de Um Laboratório Para Realização de Vários Tipos de Exames.

ü Atendimento médico com; clinico geral, psicóloga, ginecologista, Fisioterapeuta e odontólogo!

ü Ação com a Policlínica Itinerante do Governo do Estado do Pará Para Tratamento de Pacientes com COVID-19.

Ações na Educação

ü Reforma e adaptação de todas as unidades escolar do Município

ü Início da construção de uma Escola no Assentamento João Canuto II em Parceria com a Prefeitura de Xinguara.

ü Início das Aulas Online com maior acompanhamento aos Alunos.

ü Cursos de capacitação a funcionários Públicos.

Ações em diversas áreas

ü Ampliação do sistema de abastecimento de água do setor novo horizonte

ü Construção de Casas Populares em Parceria com o Governo do Estado

ü Construção do suporte no Sistema de abastecimento de água do assentamento João Canuto II.

ü Implantação do Projeto Calçada na Cidade.

ü Construção do Ponto de Apoio Para os Rodo Taxista.

ü Revitalização das Ruas e Avenida com podas das arvores, pinturas dos meios fios e plantio de arvores.

ü Manutenção da Iluminação Pública

Ações sociais

Reativação dos Projetos

ü Pequeno Rafael (presenteando as crianças aniversariantes do mês)

ü Sopão Solidário

ü Implantação do Projeto Pão e Leite

ü Realização da Pascoa Consciente

Ações de Apoio ao Produtor Rural

ü Preparo de Solo

ü Incentivo a diversificação da Produção

ü Incentivo a criação de lagos para a Psicultura

ü Manutenção constante das estradas vicinais.

ü Implantação de ponte e bueiros em várias localidades do município