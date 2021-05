Índia terá ciclone em meio à segunda onda de Covid-19

Dezenas de milhares de pessoas estão sendo evacuadas de áreas baixas no oeste da Índia, que se prepara para a chegada de um poderoso ciclone na terça-feira (18). O fenômeno será mais uma ameaça da natureza a uma região que luta contra uma devastadora segunda onda de coronavírus.

O ciclone tropical Tauktae, que se formou no Mar da Arábia, está se movendo para o norte ao longo da costa oeste da Índia, trazendo ventos fortes , chuvas fortes e a ameaça de ondas de tempestade para a região de Gujarat.

A tempestade está com ventos máximos sustentados de 205 quilômetros por hora, de acordo com o Joint Typhoon Warning Center. Isso equivale a um forte furacão de categoria 3 no Atlântico e pouco próximo da de categoria 4, que começa a 209 km/h.

É o primeiro ciclone tropical nomeado do ano na região, e um desastre natural como este não poderia ter acontecido em momento pior, já que a Índia é o epicentro global da pandemia .

Pelo menos duas pessoas morreram no domingo como resultado da tempestade, que causou fortes chuvas em Goa, disse o ministro-chefe do estado, Pramod Sawant, em entrevista coletiva.

Em Karnataka, quatro pessoas morreram, 216 casas foram danificadas e 253 pessoas buscaram abrigo em campos de refugiados devido ao ciclone na noite de domingo, de acordo com dados da Autoridade de Gerenciamento de Desastres do Estado de Karnataka.

Uma operação de resgate foi conduzida em Karnataka na segunda-feira, depois que dois rebocadores viraram no sábado com 10 pessoas a bordo. Um corpo foi recuperado no sábado e a guarda costeira e a marinha resgataram cinco pessoas. Os quatro restantes ficaram presos durante a noite, mas foram transportados por helicóptero da Marinha, de acordo com a guarda costeira na segunda-feira.

Os esforços de resgate e reparo também estão em andamento no estado de Kerala, onde vários distritos estão em alerta vermelho por causa de chuvas extremamente fortes após fortes ventos e chuvas que danificaram casas, derrubaram árvores, cortaram linhas de energia e causaram enchentes enquanto o ciclone se movia para noroeste na costa.

O Departamento Meteorológico Indiano (IMD) disse na segunda-feira que Tauktae se intensificou em uma "tempestade ciclônica extremamente severa"

Quase 150.000 pessoas devem ser evacuadas de vilas e áreas baixas perto da costa, e instruções foram emitidas para concluir o processo de evacuação até a noite de domingo, disse o governo de Gujarat em um comunicado, segundo a agência Reuters.

Chuvas de mais de 200 milímetros caíram em partes da costa oeste da Índia e 200 milímetros adicionais são possíveis dentro e ao redor da península de Gujarat, de acordo com a CNN Weather. É provável que a ameaça a vidas e propriedades aumente com tempestades esperadas entre 1,5 e 3 metros.

A Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) da Índia disse que implantou mais de 100 equipes em seis estados costeiros de Gujarat, Maharashtra, Goa, Kerala, Karnataka e Tamil Nadu para ajudar nas evacuações e medidas de socorro e resgate. Cerca de 22 equipes foram preparadas para o backup, de acordo com Satya Pradhan, diretor-geral da NDRF.

Vacinas da Covid suspensas, pacientes evacuados

O ciclone chega enquanto a Índia luta contra uma segunda onda devastadora de Covid-19, com milhões de infectados em todo o país no mês passado e hospitais sem oxigênio e medicamentos. Milhares morrem todos os dias.

Gujarat está registrando um alto número de novas infecções, com mais de 8.200 registrados no domingo, de acordo com o Departamento de Saúde e Bem-Estar da Família do estado.

As vacinações foram suspensas em Gujarat para segunda e terça-feira, e o ministro-chefe do estado, Vijay Rupani, pediu às autoridades que garantam que o fornecimento de eletricidade para os hospitais da Covid-19 e outras instalações médicas não seja interrompido e o fornecimento de oxigênio seja mantido, o governo estadual disse, de acordo com a Reuters.