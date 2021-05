Tripulantes de submarino que naufragou se despedem com canção

Os tripulantes do submarino indonésio que naufragou no Mar de Bali gravaram uma canção de despedia em vídeo. O registro foi feito algumas semanas antes da tragédia, mas tem comovido por pelo momento de divulgação pelo jornal britânico The Guardian

A tripulação do submarino KRI Nanggala 402, que naufragou matando seus 53, cantou "Sampai Jumpa", um sucesso indonésio cujo título significa "Adeus". “Embora não esteja pronto para sentir sua falta, não estou pronto para viver sem você”, diz a canção. "Desejo tudo de melhor para você". O submarino de fabricação alemã naufragou na manhã da quarta-feira, 21, durante exercícios de treinamento de torpedo, em Bali.