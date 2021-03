Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, já tem tem 22 pacientes na fila da UTI

Até a noite da última quinta-feira (25). o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, contabilizava uma fila de 22 pessoas para internação da UTI de Covid. É a maior fila desde o início da pandemia. Todos os 22 contaminados são de fora de São Paulo, de acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Ainda de acordo com ele, a UTI do Sírio está lotada, com 50 pacientes. Desses, 38 estão intubados. Fora da UTI, estão mais 105 pacientes com Covid-19.

O perfil dos pacientes de Covid na UTI vem mudando nos últimos meses. Hoje, é patente o aumento do número de pessoas mais jovens internadas. O caos aponta para a possibilidade de um colapso amplo na Saúde de diversos estados do Brasil.