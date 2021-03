Governador do Pará anuncia compra de 3 milhões de doses de vacina

Governador ressaltou também que o Pará continuará recebendo as doses de vacinas do Governo Federal. | Jailsom Sam/Divulgação

O governador Helder Barbalho anunciou na noite desta terça-feira (23) que irá adquirir três milhões de doses de vacina contra a Covid-19 de todas os laboratórios que estejam autorizados pelas agências de vigilância do Brasil ou que estejam conveniadas.

"Lamentavelmente a oferta de vacinas ainda é muito pequena, mas com essa decisão [do STF] nós estaremos reforçando o que nós já havíamos feito semanas atrás junto ao Consórcio de Governadores da Amazônia e também com o Fórum de Governadores do Brasil", afirmou.A iniciativa é resultado da autorização concedida hoje pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que estados e municípios possam comprar e distribuir os imunizantes mesmo sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Apesar da autorização, Helder ressalta que a aquisição dos imunizantes será feita apenas daqueles cuja eficácia já esteja garantida. "Para que, consequentemente, cumpra o papel de proteger a nossa população", destacou.

Helder disse ainda que articula com demais governadores para estudar uma redução de preço e logística de transporte para os imunizantes. Dessa forma, garante o principal objetivo de defender a vida ao mesmo tempo que possibilita o resgate da economia e a volta ao cotidiano da população.

O governador ressaltou também que o Pará continua dentro do Plano Nacional de Vacinação (PNV) e continuará recebendo as doses de vacinas do Governo Federal.