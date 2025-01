Defesa Civil monitora variação nos rios de Marabá após fortes chuvas

MARABÁ (PA) – Apesar das chuvas intensas que atingiram Marabá nos últimos dias, no sudeste do Pará, o nível dos rios Itacaiúnas e Tocantins segue em situação normal, conforme informado pela Defesa Civil local neste domingo (12/1).

O boletim atualizado às 7h15 indica uma leve queda no nível do Rio Itacaiúnas, que passou de 7,33 metros registrados no dia anterior para 7,19 metros, uma redução de 14 centímetros. Já o Rio Tocantins apresentou uma elevação de 16 centímetros, subindo de 5,66 metros para 5,82 metros.

Mesmo com essas variações, os níveis permanecem dentro da normalidade, sem risco iminente para a população. O monitoramento contínuo é realizado pelo Sistema Hidroweb Mobile da ANA (Agência Nacional de Águas), e a Defesa Civil orienta a população a acompanhar os próximos boletins.

A previsão do tempo para as próximas horas indica continuidade de chuvas na região, com temperaturas variando entre 25°C e 29°C. Para mais informações, a Defesa Civil de Marabá