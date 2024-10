Bora Cidade: Igor Normando detalha propostas para Belém

O deputado estadual Igor Normando, do MDB, encerrou a sabatina promovida pela RBATV - Canal 13 com candidatos que concorrem à prefeitura de Belém no 2º turno das Eleições Municipais 2024. A entrevista ao vivo foi realizada ontem, 22, durante o programa Bora Cidade no fim da manhã.

Aos apresentadores Agenor Santos e Natália Lago, o convidado falou que, se eleito, no dia 1º de janeiro de 2025 chamará a empresa responsável pela coleta de lixo “para uma conversa franca e dura”, detalhou o funcionamento do “Postão da Saúde” que pretende criar, e ainda que pretende aumentar a quantidade de ciclofaixas e de escolas com ensino em tempo integral.

O candidato condenou o fato de a capital paraense ter apenas 1,1 mil ônibus para mais de um milhão de habitantes, e reforçou a intenção de fazer uma licitação transparente para garantir nova frota de coletivos com ar-condicionado, wi-fi e acessibilidade. “O edital já virá prevendo um período de implantação, bem como a qualidade do serviço oferecido e aumento de veículos. O que temos hoje assiste toda a população, principalmente quem vive em Outeiro, em Icoaraci e Mosqueiro, lugares mais distantes”.

Em seguida, falou dos planos de melhorar a mobilidade urbana, com semáforos inteligentes, mais agentes nas ruas e investimento em engenharia de trânsito. Igor Normando quer ainda viabilizar outros modais de transporte. “Nós temos hoje o equivalente a 200 km de ciclovia. Vamos construir mais 100 km para poder realmente fazer com que as bicicletas sejam um modal. Vamos explorar a hidrovia de forma integrada com o serviço de transporte público urbano convencional e concluir as obras do BRT, fazer de tudo um sistema integrado de transporte. Assim se diminui o tráfego nas vias ao oferecer um novo transporte com rapidez”, anunciou, complementando ainda que não descarta a possibilidade de subsídio da própria prefeitura para que o preço da passagem do transporte fluvial seja acessível.

A problemática do descarte do lixo será prioridade para o candidato, se eleito. Em seu entendimento, não cabe uma empresa que tem contrato vigente de R$ 30 milhões mensais junto à prefeitura não prestar um serviço de qualidade.

“Está previsto na licitação do lixo que a destinação final fica a cargo da empresa que ganhou. Eles têm que dar uma solução, eu não vou deixar o problema acontecer para depois discutir. Dia 1º de janeiro chamo a empresa para uma conversa dura e quero que ela me apresente soluções. Se não me apresentar solução nós vamos judicializar, porque a população não vai sofrer de novo com o problema do lixo”, prometeu Normando.

Também fez questão de frisar que, independentemente de espectro político, quer governar para todos. “Apresentamos um projeto para a cidade e vamos escolher aqueles que vão compor a nossa gestão baseada em capacidade técnica e capacidade de diálogo. Hoje a nossa frente é tão ampla que reúne não só partidos de esquerda, mas também partidos de direita. Pessoas conservadoras, mas também pessoas que pensam de forma progressista. Nosso adversário infelizmente representa o retrocesso, a violência e também a falta de qualquer tipo de diálogo com as pessoas”, avaliou o candidato.

Para resolver o problema dos alagamentos, Igor Normando destacou ações de monitoramento de áreas críticas por meio de câmeras e dobrar a quantidade de agentes de limpeza como sendo de curto prazo; criação de “piscinões” para reter a água acumulada e canalizá-las rumo ao esgoto como de médio prazo; obras de macrodrenagem em parceria com o governo estadual e criação de parques urbanos no entorno de áreas de canal como de longo prazo.

Se eleito prefeito, Belém terá sua primeira Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, além de concurso público para a Guarda Municipal. “Vamos estabelecer conversa com a Secretária de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) para fazer uma política única de prevenção e defesa do nosso patrimônio”, detalhou.

Propostas

Educação

Igor confirmou que sua gestão vai valorizar os servidores públicos da educação, e ainda que será implantado um contraturno escolar e o ensino em tempo integral. “Isso se dá pela ampliação de escolas, mas também pela utilização de espaços públicos que hoje são ociosos, ou fazendo parceria com as igrejas, com centros comunitários, com as associações de moradores.

O estudante vai à escola no período normal de aula, e no contraturno escolar ele tem acesso à cultura, a esporte, ao aprendizado em línguas e outras vertentes. Fiz isso como secretário das Usinas da Paz em parceria com a Secretária de Estado de Educação (Seduc) e tenho certeza que vamos conseguir fazer em parceria até mesmo com a iniciativa privada”, declarou.

Saúde

Já na saúde ele detalhou o funcionamento do “Postão da Saúde”, que vai atender até as 22h e contará com uma Sala da Mulher, para garantir atendimento a gestantes, inclusive pré-natal. “Com isso vamos diminuir a fila dos hospitais. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos fazer com que toda a saúde de Belém seja informatizada. Vamos evitar as filas e fazer com que as pessoas sejam atendidas com qualidade. A gente não pode aceitar que 30% das mulheres grávidas não tenham acesso ao pré-natal”, justificou.

Animais

Encerrou sua participação lembrando que foi um dos políticos que mais construiu políticas públicas de proteção animal no país. “Se for prefeito de Belém eu tenho a obrigação de ser o melhor prefeito para a causa animal do Brasil, vou lutar muito para defender os animais”, concluiu.

Agenda dos Candidatos

Igor Normando (MDB)

10h30 - Entrevista para uma emissora de TV

13h45 - Entrevista para uma emissora de TV

17h - Encontrão da Causa Animal.

Concentração: Anfiteatro da Praça da República

17h - Arrastão do Igor 15 no Guamá

Concentração: Passagem Guerra Passos, próximo da Praça Frei Daniel

Éder Mauro (PL)