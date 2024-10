Talvez não seja o momento de fazer a pergunta-manchete desta reportagem. Há feridas que ainda estão muito abertas e só o tempo-antibiótico será capaz de responder com mais clareza tal indagação. No entanto, como a tarefa do jornalismo é, em partes, mexer onde dói, a pergunta que não quer calar é evidenciada aqui: Josemira e Jeová voltarão a ser aliados um dia?

Antes de tentar responder ao enigma da esfinge, algum contexto é necessário. Josemira e Jeová são amigos há mais de 10 anos e a relação sempre foi amistosa entre as partes. Em 2020, ao fim de seu mandato, Jeová trouxe para si a decisão de indicar a advogada para a sucessão e isso aconteceu porque havia respeito e confiança entre as partes.

Josemira foi eleita e, passados alguns anos, as discordâncias tiveram início. Jeová afirmou não concordar com algumas decisões do governo e o desgaste foi inevitável. Os dois políticos seguiram caminhos opostos por discordâncias filosóficos e cada um, ao seu modo, iniciou pré-campanha para prefeito no município.

Enquanto os grupos dos candidatos trocavam ofensas nas redes e juravam que jamais se perdoariam, Jeová e Josemira mantiveram a postura de respeito entre os dois. Vez ou outra, as campanhas até davam cutucavam o adversário, nada, porém, que se comparasse à intensa briga entre apoiadores.

Josemira surfou na onda de popularidade e, com a máquina pública mais poderosa do Brasil, impôs uma derrota histórica a Jeová. Com mais de 44 mil votos, a prefeita se tornou a segunda pessoa mais votada da história de Canaã – atrás apenas do próprio Jeová, que somando todas as eleições que já disputou (incluindo as de deputado) possui mais votos que Josemira.

Com o devido contexto, é possível projetar um futuro, que deve ser mais breve do que se imagina. Há rumores de que a prefeita será candidata a deputada federal em 2026 e só conseguirá ser eleita com o eleitorado de Canaã unido em prol da causa.

Canaã precisa de alguém no congresso nacional, principalmente pela questão mineral e logística. Hoje, somente Josemira tem condições de chegar lá, o que é mais provável a cada dia. Detalhe: menos de dois anos separam este momento da próxima eleição.

Pelo bem de Canaã, Josemira e Jeová precisam voltar a ser aliados. Jeová foi esmagado nas urnas, mas tem votos, força e pode contribuir muito para a campanha em 2026.

Se hoje as feridas estão abertas em muitas perspectivas, o tempo sempre vem como o bálsamo para curar as dores. Na política, as coisas são ainda mais pragmáticas: alianças são necessárias o tempo todo e elas acontecem, principalmente, com quem pensa diferente de você.