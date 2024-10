Covid-19: nova variante é achada em três estados do Brasil

As novas variantes da Covid-19 podem representar vários perigos, principalmente por causa da transmissão e por se espalhar mais rapidamente entre as pessoas. Além disso, algumas variantes podem evadir a imunidade adquirida por infecção anterior ou vacinação, aumentando o risco de novas infecções. Em casos raros, as variantes podem causar formas mais graves da doença.

Uma nova linhagem do vírus Sars-CoV-2, chamada XEC, que pertence à variante Omicron, foi detectada no Brasil. A linhagem foi identificada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) fez a primeira identificação em amostras de dois pacientes no Rio de Janeiro diagnosticados com covid-19 em setembro. A identificação foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do IOC, que atua como referência para Sars-CoV-2 junto ao Ministério da Saúde e à OMS.

O Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde do Rio de Janeiro foram informados rapidamente. As sequências genéticas decodificadas foram depositadas na plataforma online Gisaid nos dias 26 de setembro e 7 de outubro. Depois disso, outras sequências da linhagem XEC foram depositadas por pesquisadores de São Paulo e Santa Catarina.