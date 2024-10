Precisa justificar o voto nas eleições 2024?

Com voto obrigatório, cidadãos devem justificar voto caso não participem das eleições

Em 2024, os brasileiros voltarão às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o País. No entanto, nem sempre é possível comparecer no dia da votação, seja por estar fora da cidade ou por algum imprevisto. Para esses casos, a legislação eleitoral prevê a necessidade de justificar o voto, garantindo que o eleitor mantenha sua situação regularizada com a Justiça Eleitoral.

Se você não poderá comparecer às urnas, veja abaixo o passo a passo de como justificar seu voto de forma simples e rápida, seja pelo aplicativo e-Título ou de maneira presencial.

Precisa justificar o voto?

Se você não puder comparecer à sua seção eleitoral nas eleições de 2024, será necessário justificar sua ausência para evitar pendências com a Justiça Eleitoral. A justificativa é obrigatória tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, e pode ser feita de forma prática no dia da votação ou até 60 dias após cada turno, caso você não tenha conseguido justificar no dia. Além disso, a justificativa é importante para eleitores que não transferiram o título a tempo ou perderam o prazo para alterar o domicílio eleitoral.

Como justificar o voto: passo a passo

Uma das formas mais simples e eficientes de justificar o voto é utilizando o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS. No dia da eleição, basta habilitar o acesso à localização do seu dispositivo, permitindo que o app identifique que você está fora do seu domicílio eleitoral.

Outra opção é preencher o formulário de justificativa, disponível online ou em qualquer seção eleitoral. Nesse caso, você deve comparecer presencialmente a um local de votação levando um documento de identificação com foto.

O que fazer caso não consiga justificar no dia?

Se você não puder justificar a ausência no dia da eleição, terá até 60 dias após cada turno para regularizar a situação, seja pelo aplicativo e-Título ou pelo site da Justiça Eleitoral. Após esse período, será necessário apresentar um documento que comprove o motivo da ausência, como atestado médico ou comprovante de viagem.

Consequências de não justificar o voto

As consequências de não pagar a multa são muitas e vão desde não poder tirar documentos até não poder exercer cargo público. Veja a lista completa: