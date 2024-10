MDB vai comandar 58% das prefeituras no Pará

Para Jader Filho, ministro das Cidades e presidente do MDB no Pará, excelente performance do partido é resultado do trabalho que a legenda vem desenvolvendo no Pará.

Após o encerramento da votação do último domingo, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) saiu ainda mais forte das urnas, mantendo a posição de maior e mais forte legenda de todo o Pará. Nas eleições municipais de 2020 o partido havia eleito 63 prefeitos, número que subiu para 83 no pleito deste ano, o que representa um aumento de 32% no número de prefeituras.

Isso quer dizer que, a partir de janeiro do ano que vem, o MDB vai administrar a vida de 3.366.877 paraenses nessas 83 cidades, o que representa cerca de 42% do total da população do Estado (8.121025 habitantes), segundo o último levantamento do IBGE. E esse número pode aumentar em mais 1.635.345 habitantes, caso a legenda saia vitoriosa no segundo turno em Belém (1.303.403 habitantes) e Santarém (331.942), primeiro e terceiro municípios com maior população do Estado.

Tanto em Belém como em Santarém os candidatos do MDB lideraram o primeiro turno, com Igor Normando (44,89%) e José Maria Tapajós (49,71%), respectivamente.

Dos cinco prefeitos que receberam a maior votação no último domingo, 4 são do MDB. Dois deles registraram um feito histórico que foi serem eleitos com 100% dos votos, já que não tinham concorrência direta: “Pirica” foi eleito em Brasil Novo com 12.188 votos; e Eduardo Pio X em São Miguel do Guamá com 30.447 votos. Já “Nego” foi eleito em Cumaru do Norte com 5.620 votos (97,05%); e Luziane Solon foi reeleita em Benevides, Região Metropolitana de Belém; com 33.126 votos (84,82%).

O MDB saiu vitorioso nos municípios de Cachoeira do Arari e Óbidos com os candidatos Jaime Barbosa com 9.533 votos (61,28%) e Jaime Silva com 19.452 votos (60,95%), respectivamente, mas as candidaturas estão sub júdice. Caso as eleições em segundo turno e as sub júdice se confirmem, o número de municípios vencidos pelo MDB chegará a 85 ou 59% do total de 144 cidades paraenses. O partido também conseguiu o maior número de vereadores na capital, com 9 entre os 35 parlamentares eleitos em Belém.

RECONHECIMENTO

Ministro das Cidades e presidente do Diretório estadual do MDB, Jader Filho avalia que a votação do MDB foi mais uma vez excelente em todo o Estado.

“Não resta dúvida que essa performance é resultado do trabalho que a legenda vem desenvolvendo nos últimos anos em todos os municípios paraenses através de parceria dos gestores municipais com o Governo do Estado e o Governo Federal. A população soube reconhecer esse esforço”, acredita. Ele ressaltou que o Governo do Estado tem obras e serviços em todos os 144 municípios paraenses, “se somando às grandes obras importantes que estão sendo trazidas ao Pará pelo Ministério das Cidades nas áreas de infraestrutura urbana”.

Números

Resultado

83

Número de prefeituras que o partido conquistou no Estado.

Só uma legenda não faz parte da base do Governo Helder

O segundo partido com mais prefeituras foi o Progressistas (PP), somando 16 cidades, seguido pelo União Brasil (14), PSD (13) e Republicanos (5). O PT e o Avante, tiveram 2 prefeitos eleitos. O PL, PDT, PSB, PRD, Podemos e PV apenas 1, e tiveram pouca representação após o primeiro turno das eleições de 2024 no Pará. Todas as legendas com prefeitos eleitos, à exceção do PRD, compõem o arco de alianças políticas do governador Helder Barbalho. “Somando ao MDB acreditamos que nossa base política chegue perto de 140 prefeituras no cenário de hoje”, contabiliza Jader Filho.

No caso de Belém, a grande votação de 360 mil votos recebida pelo candidato Igor Normando no primeiro turno – com 105 mil votos a mais que o segundo colocado -, é um indicativo claro, diz Jader, de que a população da capital soube identificar que o emedebista é o mais preparado para resolver os problemas mais urgentes da cidade.

“O Igor é um gestor competente, preparado, que tem experiência política e administrativa para estabelecer uma grande parceria com o nosso governador Helder para colocar Belém no mesmo ritmo do Estado. Não podemos deixar Belém retroceder às vésperas da realização da COP 30 aqui. Como eleger um gestor negacionista radical e sem capacidade de diálogo com os governos estadual e federal?”, questiona.

ADESÃO

Vários partidos políticos já aderiram à candidatura de Igor Normando neste segundo turno.

Somente ontem, três partidos e um candidato a prefeito declararam apoio a Igor: PT, Psol, PC do B e Everaldo Eguchi, que concorreu à Prefeitura pelo PRTB.

“Queremos agregar a esse projeto todos aqueles que querem uma Belém melhor e mais forte. O único inimigo que o Igor tem são os graves problemas que a cidade enfrenta e que serão combatidos a partir de primeiro de janeiro do ano que vem com base em todas as soluções apontadas nesta campanha”, assegura Jader, que parabenizou todos os eleitores paraenses pelo exemplo de democracia dado nas urnas no último domingo.