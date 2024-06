Pará pode ter três deputados substituídos após decisão sobre sobras no STF

As eleições de 2022 ainda repercutem nos bastidores políticos dos partidos e uma reviravolta pode ocorrer ainda esse ano. É que os deputados Delegado Caveira (PL), Henderson Pinto (MDB) e Raimundo Santos (PSD) podem perder seus mandatos e no lugar deles, podem assumir Cássio Andrade (PSB), Lena Pinto (PSDB) e Paulo Bengtson (PRD), que disputaram mas não foram eleitos. A análise é do jornalista e ex-prefeito de Marabá, João Salame, que também foi deputado estadual e hoje assina uma coluna no site Opinião em Pauta.

Pelo que foi noticiado, a decisão está prestes a ocorrer, faltando apenas uma sessão presencial do STF, que debate o julgamento das sobras eleitorais das eleições de 2022. Na última sexta-feira (21), o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria ao julgar um recurso que pode alterar a composição da Câmara e por isso, efetuar a troca de sete parlamentares da atual legislatura. Com a decisão, a jurisprudência criada afetaria três vagas, das 17 ocupadas por parlamentares paraenses, em Brasília, analisou João Salame.

Nesse cenário, o governador Helder Barbalho (MDB) se fortaleceria ainda mais. Apesar de perder dois deputados de sua base, ele eliminaria um forte adversário na Câmara, Delegado Caveira, e ganharia três deputados que são secretários de seu governo. Agora, resta aguardar a votação no Plenário físico para ver se haverá nova reviravolta. João Salame.

A substituição dos deputados federais pode se dá, caso o STF mantenha a maioria dos ministros convencidos de que a mudança na regra denominada como “sobras das sobras”, passa a valer para as eleições de 2022, conforme votaram favoráreis a maioria dos ministros do Supremo.