Juros e dívida do Rio Grande do Sul serão suspensos por 36 meses pelo Governo Lula

O Governo Federal suspendeu o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 36 meses. Isso representa cerca de R$ 11 bilhões em orçamento estadual que estarão disponíveis para o governo gaúcho. Além disso, os juros que corrigem a dívida anualmente, em torno de 4%, serão perdoados pelo mesmo período. A decisão foi comunicada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula (PT).

A dívida com a União está em cerca de R$ 100 bilhões atualmente. O Rio Grande do Sul é um dos estados que participa de um regime de recuperação fiscal com a União, assinado em 2022. Esse tem sido um dos principais fatores limitadores para investimentos e desenvolvimento do estado. A suspensão da dívida e renúncia dos juros está prevista em proposta de lei complementar que será enviada ao Congresso Nacional, que precisa aprovar o texto

O anúncio da suspensão da dívida foi feito em reunião com as presenças do governador do RS, Eduardo Leite (PSDB); dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin; do vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, além de outros ministros do governo federal, como Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Comunicação Social).

Em declaração pouco antes do anúncio, o presidente Lula destacou a participação dos chefes dos Três Poderes como sinalização do compromisso com a recuperação total do Rio Grande do Sul e aprovação das medidas em curso. A resposta do Governo Federal já soma investimentos de mais de R$ 50 bilhões.