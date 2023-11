Prova do Enem finaliza sem registro de ocorrências em todo o Estado

As ações desenvolvidas pela Operação Enem 2023, seguem para a terceira etapa, com a escolta reversa das provas, após a finalização do Exame Nacional do Ensino Médio, neste domingo (5). As atividades de segurança em torno da realização do certame finaliza sem registro de ocorrências relevantes em todo o Estado.

A operação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), conta com o reforço de mais de 4 mil agentes, mobilizados para garantir mais segurança aos estudantes.

"Nossas equipes estão nas ruas desde às 6h, realizando a escolta das provas até os locais de aplicação, em todo o estado, assim como nas rondas e monitoramento das vias para garantir maior segurança. Mais uma vez estamos trabalhando com nosso Centro Integrado de Comando, monitorando as escoltas e acompanhando as possíveis ocorrências que pudessem acontecer para que de forma integrada pudéssemos minimizar os problema" falou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

CICC's - 14 Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais foram ativados, mais uma vez, para monitorar as ações e acompanhar todo o andamento para a realização das provas. Na Região Metropolitana de Belém, mais de 350 câmeras estão sendo monitoradas para acompanhar a saída dos estudantes e a escolta reversa dos malotes com as provas que seria deslocadas para a correção em São Paulo.

"Mesmo com o término do Exame as equipes seguem monitorando as ações, em tempo real. Os representantes das forças de segurança, juntamente com demais órgãos envolvidos no certame estão reunidos, de forma articulada, para agilizar o atendimento às ocorrências, que este ano não tiveram relevância, tudo para que a execução do certame possa se realizar dentro da normalidade", reforçou o titular da Segup.

Ocorrências - Durante a manhã, cinco escolas apresentaram problemas quanto o funcionamento da energia elétrica. Todos os locais foram atendendo e as provas ocorreram dentro da normalidade.

Cumprimento de mandato - A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil do Pará deu cumprimento a dois mandados de prisão. Um no município de Bagre, por estupro de vulnerável e o outro em Marituba, por roubo. As equipes realizaram o cumprimento no período anterior da realização do certame.

Logística - As ações da Segurança Pública iniciaram neste domingo (06), às 6h, com a escolta dos malotes com provas para os 639 locais de aplicação, distribuídos em 79 municípios paraenses.

Operação Enem 2023 - As ações envolvem, de forma integrada, representantes de diversas instituições, bem como, agentes dos Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Guardas Municipais, órgão de trânsito municipais, além da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial Energia (concessionária de energia elétrica), Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Evento (Cebraspe) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela a realização do certame.