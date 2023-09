PF vai investigar exploração ilegal de madeira no Pará

A proteção com a floresta amazônica tornou-se uma grande preocupação nos últimos anos, especialmente com a proximidade da COP 30, realizada pela primeira vez em uma cidade da Amazônia, Belém. Por isso, a Polícia Federal (PF) intensificou as operações no Pará.

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Federal deflagrou a oper

ação "Canguera", para combater a exploração ilegal de madeira na região do município de Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência de um casal, em Castanhal (PA), responsável pela empresa que extraiu e transportou madeira ilegalmente em 2022.

Foram apreendidos aparelhos celulares e documentos, que serão analisados para se colher provas sobre o caso.

A investigação partiu de uma fiscalização conjunta da PF com o Ibama, no ano passado. Na ocasião, foram flagradas duas embarcações usadas para transporte de madeira extraída ilegalmente de local não permitido – o igarapé Canguera, que dá nome à operação. Na ocasião, foram destruídos maquinários usados no crime e apreendidos aparelhos celulares.

Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão ser condenados a até 5 anos de prisão.