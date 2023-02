Giovanni Queiroz assume a Sedap do Pará

O fazendeiro, pecuarista, médico e ex-deputado federal por 5 mandatos, Giovanni Queiroz, foi nomeado pelo governador Helder Barbalho para a Secretária de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP) a partir desse dia 1° de Fevereiro de 2023.



Giovanni que já havia assumido essa mesma pasta no primeiro mandato de Helder volta no segundo mandato, para cumprir um papel importante na administração pública do Estado, numa área que ele conhece bem e tem plena visão de como levá-la ao desenvolvimento.



Entre todas as razões que levaram Giovanni a ser nomeado pelo governador, estão o seu poder político como presidente estadual do PDT, pela sua competência profissional, pelo seu grau de conhecimento da gestão da pasta, pela sua larga experiência como produtor rural e deputado federal, mas também pela fidelidade demonstrada ao governador no segundo turno das eleições para presidente da República, quando Helder apoiou o presidente Lula e pediu que seus aliados fizessem o mesmo. Alguns de seus parceiros disseram não, outros ficaram em cima do muro, mas a grande maioria seguiu as orientações do governo, e Giovanni Queiroz foi um deles, inclusive gravou um vídeo explicitando publicamente seu apoio à campanha do presidente Lula. Por essa razão, Giovanni recebeu duras críticas dos ruralistas, mas manteve-se firma, e hoje colhe os frutos de sua fidelidade e respeito ao governador Helder.