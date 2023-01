Homens executam rapaz no portão de casa da namorada

As marcas de tiros mostram a violência do ataque contra a vida da vítima | Reprodução

A delegacia de Polícia Civil de Tucumã, no sul do Pará, instaurou inquérito para apurar o crime de homicídio ocorrido na noite do último sábado (7), com características de execução.

O assassinato ocorreu no momento em que a vítima identificada como Marcos Bozi Júnior, de 27 anos, chamado pelos amigos e familiares de Marquinhos, chegava no portão da casa da namorada, quando foi alvejado com cinco disparos de arma de fogo por desconhecidos que estavam em uma motocicleta.

Segundo informações, o jovem que era funcionário da Mineradora Vale, havia se deslocado até a cidade de Tucumã, para tentar reatar o namoro com a jovem Nadine. Os pais dele residiam em Canaã dos Carajás.

De acordo com informações levantadas pela polícia, na noite do sábado (7), o casal foi até um parque de diversão e em seguida na lanchonete conhecida como Velho Oeste.

???? Marcos Bozi Júnior, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro do veículo | Reprodução

Os pistoleiros seguiram o casal que estava em uma caminhonete no retorno para a casa e executaram o rapaz no momento em que o carro parou no portão da residência da jovem Nadine.

Os criminosos fugiram em seguida em sentido ignorado. A Polícia Civil, tenta identificar e prender os autores do assassinato, o corpo foi sepultado em Marabá.