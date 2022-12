Cartões do Auxílio Brasil serão usados no Bolsa Família

Para quem não sabe, a partir de janeiro, o bolsa família terá um novo valor: cada família receberá R$ 195 a mais, além de um adicional de R$ 150 por criança de até seis anos.

Segundo informações da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, os cartões do Auxílio Brasil, que custaram R$ 93 milhões para substituir o Bolsa Família em meio à campanha de Jair Bolsonaro, poderão ser usados normalmente durante o governo Lula, quando o programa voltará ao nome original.

Além disso, o cartão terá a mesma função do atual, do Auxílio Brasil, que permite compras em comércios e saques em bancos 24 horas.

Dos 21 milhões de beneficiários do programa social, apenas 8,5 milhões receberam os cartões criados pelo governo Bolsonaro. O grupo técnico estima que, com a distribuição do novo cartão do Bolsa Família, o governo ainda terá um estoque de 12 milhões de cartões do Auxílio Brasil, que ficarão sem uso.