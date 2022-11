caminhonete cai em riacho e dois ocupantes morrem

De acordo com informações da Polícia Militar que esteve no local, o motorista do veículo modelo L200 Triton, perdeu o controle ao passar sobre a ponte existente no local e acabou caindo dentro do córrego que estava cheio devido à forte chuva que caiu na noite da sexta-feira (25), e na manhã do sábado.

O carro caiu com as rodas para cima, dificultando a saída e salvamento dos dois passageiros que estavam no veículo e retornavam de uma festa de casamento.

Populares que passaram pelo local na hora do acidente tentaram ajudar uma equipe de policiais militares a retirar as pessoas de dentro do veículo, mas devido as portas estarem travadas e a forte correnteza dificultou a abertura das portas e salvamento das vítimas.

Quando os policiais conseguiram retirar os dois passageiros de dentro do carro, após quebra o vidro da janela, eles já estavam sem vida.

Condutores, poliicais e populares ainda tentaram salvar os ocupantes | Divulgação

O jovem Leandro Barbosa, era um jovem empreendedor que administrava o Hotel Serve Bem, localizado ás proximidades do Terminal Rodoviário.

Os policiais tentaram reanimar as vítimas por vários minutos até a chegada do Corpo dos Bombeiros Militar, que também aplicou técnicas de salvamento, mas constaram a morte dos envolvidos no acidente.

O veículo foi removido posteriormente. A PM lamenta que, após todo o esforço, as vítimas não tenham resistido. (Dinho Santos e Ascom PM)