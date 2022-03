Programa garante creches para 30 mil famílias no Pará

O governo do Estado do Pará deu mais um importante passo rumo à educação de qualidade, em todos os 144 municípios. Desta vez, crianças de 0 a 5 anos e mulheres de baixa renda serão as mais beneficiadas.

Nesta terça-feira (08), Dia Internacional das Mulheres, o governador do Pará, Helder Barbalho, assinou 31 ordens de serviço para a construção imediata de creches, pelo programa "Creches por todo o Pará". Até o fim deste mês, outras cidades serão beneficiadas em todas as regiões.

"O ensino infantil é fundamental para a formação do início da constituição de valores das nossas crianças. As mães paraenses, muitas vezes, na busca do sustento familiar, sentem as dificuldades e os desafios de onde deixar os seus filhos. Por essa razão, eu constituí a ampliação no número de vagas de creches por todo o Estado. Vamos garantir um local adequado com segurança e qualidade de ensino, para que as mães do Pará possam deixar os seus filhos e ir buscar o sustento familiar", pontuou o chefe do executivo estadual, governador Helder Barbalho.

O programa inédito foi criado para zerar o déficit de vagas no ensino infantil, que hoje gira em torno de 30 mil postos. "Essa é a maior política pública de inclusão do ensino infantil da história desse Estado. São 149 unidades, em 144 municípios. Aproximadamente R$ 600 milhões de investimento do governo do Estado", finalizou Helder. O programa de creche-escola funcionará em regime de colaboração entre o Estado e os municípios.

Cada unidade escolar terá a capacidade de atender 200 crianças de 0 até 5 anos, oferecendo um espaço com 10 salas de aulas, berçário, lactário, além de toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.Um sonho para quem precisa trabalhar e não tem condições de pagar uma profissional para cuidar dos filhos, como pontuou a dona de casa Ellen Matos, mãe de seis. "Eu conheço várias mães que não tem onde deixar suas crianças e por isso acabam passando dificuldade.

Eu também vejo o lado da insegurança de deixar os nossos filhos com qualquer pessoa. É perigoso. Esse programa vem como uma ajuda para todos nós. É o governo do Estado abrindo as portas. Se na minha época existisse esse programa, as coisas seriam diferentes. Eu deixei de fazer muita coisa por conta da falta de vagas. Eu também não tinha condições de pagar. Sem dúvidas é um projeto que vai beneficiar todas nós", disse a moradora do Jurunas, que fez questão de participar da cerimônia, que aconteceu no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém.

Também participaram do evento prefeitos que terão suas cidades beneficiadas de imediato. Com a autorização do chefe do executivo, as obras iniciaram de imediato nos municípios: Acará, Ananindeua, Aveiro, Bannach, Belém, Benevides, Belterra, Breu Branco, Bujaru, Cachoeira do Arari, Cumaru do Norte, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Faro, Goianésia do Pará, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Marabá, Mojuí dos Campos, Novo Repartimento, Paragominas, Redenção, Rondon do Pará, Salvaterra, Santarém, Soure, Terra Santa, Tomé-açu, Tucuruí e Ulianópolis.

O Prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, enfatizou a relevância da iniciativa do governador Helder Barbalho. "Nós vamos resgatar o compromisso de dar oportunidade para as mulheres da grande Ananindeua, poder trabalhar e terem a certeza que seus filhos estão bem cuidados. Das sete creches que serão construídas este ano na nossa cidade, duas serão por meio do programa do governo", disse o gestor municipal.

Há um ano o projeto foi lançado. Desde então, foram realizados levantamentos técnicos e iniciou-se o processo licitatório das obras, que foram feitas por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A secretária de educação do Pará, Elieth de Fátima Braga, reforma a importância desta ação. "Abrindo 30 mil novas vagas no ensino infantil, trabalhando na correção do fluxo escolar, garantindo a criança o ingresso na idade certa. O programa creche por todo Pará demonstra, de forma inequívoca, que este é um governo que cuida das pessoas, que acredita no poder transformador da educação, ajudando desde o recém-nascido até o adulto rumo à universidade. Muito em breve, nossas crianças ingressaram na escola na idade certa, passando por um processo de acolhimento e aprendizagem na primeira infância, elevando seu rendimento acadêmico", disse.

Por todo o Pará - Estrategicamente as licitações foram feitas em caráter nacional, com cerca de 40 lotes. Em cada item há diversas cidades, que estão localizadas em regiões diferentes, sendo assim, as empresas obrigadas a executar seus serviços, mesmo que existam dificuldades na logística, por exemplo. O programa é custeado 100% com recursos próprios do governo do Estado, e de forma direta e indireta, vão beneficiar todos os paraenses.