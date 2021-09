Prefeitura de Xinguara inaugura mais uma unidade escolar na zona rural

Encerrando a agenda administrativa semanal com ordens de serviço e inaugurações, o Prefeito de Xinguara, Dr. Moacir, realizou a inauguração, da Escola Municipal Criança Feliz, na Comunidade da Monte Castelo, obra que garante para os alunos e profissionais da unidade um retorno do ano letivo presencial, em um espaço com mais conforto e uma educação cada vez melhor.

Cerca de 200 mil reais foram investidos na obra da unidade de educação, e o resultado do investimento pode ser conferido nesta sexta-feira, 03, quando os moradores, autoridades, profissionais da educação e alunos, participaram da solenidade de inauguração do espaço. “Essa é mais uma obra que sai do papel, mostrando nossa capacidade de investimento, a credibilidade da nossa gestão e a forma como cuidamos do município, e é por isso que a população está aqui para ver de perto mais esta importante obra que beneficiará a zona rural”, declarou o prefeito Dr. Moacir.

Ao se pronunciar, o secretário de Educação Genival Fernandes, parabenizou e agradeceu ao prefeito por acreditar e investir na educação xinguarense. “Educação não é despesa, é investimento com retorno garantido, e é isto que a atual administração municipal faz, investe na educação para que nossos filhos tenham um futuro magnífico pela frente”, enfatizou o Secretário, que disse ainda que esta nova unidade proporcionará mais conforto e segurança aos alunos da comunidade, pois é toda construída no padrão para melhor atender aos alunos do lugar.

O secretário finalizou agradecendo toda sua equipe administrativa pelo sucesso da educação em Xinguara. “Só se consegue realizar uma boa administração com uma equipe competente, e isto graças a Deus nós temos”, finalizou Genival.