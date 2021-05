Vacinação de educadores pode ser prioridade no Pará

Ainclusão dos professores e outros profissionais da educação na lista de grupos prioritários para a vacinação está sendo debatida entre o governo do Pará e o Ministério Público. A notícia foi dada pelo governador do Estado, Helder Barbalho, nas redes sociais na noite desta segunda-feira (3).

A mudança de status da categoria na lista prioritária da vacinação é um pedido dos docentes para o retorno às atividades. A medida é vista como a mais eficiente para garantir segurança aos professores e outros trabalhadores da Educação durante um eventual retorno às aulas presenciais.

Em seu perfil no Twitter, o governador lembrou que as aulas estão suspensas há mais de um ano. “Essa é uma das medidas que estamos tomando, para reconstruir as condições sanitárias para voltar as aulas presenciais no Estado, que já estão suspensas há mais de um ano”, disse Helder