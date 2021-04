Em breve: Xinguara terá a primeira clínica Universitária do Sul do Pará

Uma das propostas da UniBTA, Campus de Xinguara, é agregar formação acadêmica com prestação de serviços à comunidade em diversas áreas da saúde, com especialidades que se tornarão acessíveis em valores e com atendimento multiprofissional.

Para ampliar suas atividades e contribuir com o desenvolvimento da cidade, a instituição prepara a implantação da primeira Clínica Universitária do Sul do Pará, que estará em funcionamento muito em breve.

Para executar este projeto, a instituição tem no seu quadro hospitalar, profissionais especializados que farão os atendimentos.

A proposta, segundo a direção, é oferecer os atendimentos o mais em conta possível, com valores acessíveis, considerando a importância de serviços nas áreas de saúde, e por entender a realidade da população.

Com uma estrutura devidamente organizada, o Campus da UniBTA de Xinguara entra para história por sua visão na formação de futuros profissionais que passam a contar com esse novo projeto, isso porque, todos que estejam cursando, já terão a oportunidade de acompanharem os serviços oferecidos pela clínica universitária.

A clínica universitária do Campus da UniBTA de Xinguara oferecerá inicialmente os seguintes atendimentos: · Laboratório de análises clínicos; · Estética avançada; · Perícia judicial; · Fisioterapeuta; · Nutricionista; · Farmácia.

Acadêmicos recebem a novidade como algo que se soma na formação, tornando o processo de aprendizagem cada vez melhor e dinâmico.

"Fico empolgado em saber que irei conquistar minha graduação com mais experiência na prática e pronto para o mercado de trabalho, e destaco ainda o ganho que Xinguara passa a contar com uma clínica particular que terá seus atendimentos oferecidos a baixo custo", disse Fagno Almeida, acadêmico do curso de Fisioterapia.

Fabiana Silva de Melo, do curso de Farmácia, disse que está feliz com a iniciativa. “Estou muito feliz com a iniciativa da UniBTA em instalar no Campus de Xinguara uma Clínica Universitária, além do prestígio que trará a Instituição também será ótimo para qualificação dos alunos que estarão bem mais preparados e confiantes. Tenho muito orgulho de poder participar, desse projeto tão maravilhoso iniciado pelos gestores Tatiana e Nicolas”, disse a estudante.

No local, todos os espaços clínicos garantirão qualidade no atendimento de acordo com as normas sanitárias, com adequadas instalações.

O endereço da clínica universitária, anexo ao Campus da UniBTA, é na Rua Rio Tapajós n. 446, cento – Xinguara – Pa. Tel: (94) 99286-7718.

