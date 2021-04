Inscrições para o Sisu encerram hoje e notas podem cair

OSistema de Seleção Unificada (Sisu), que reúne as vagas das universidades públicas, termina as inscrições nesta sexta-feira (09) pelo site www.sisu.mec.gov.br. Podem participar alunos que fizeram o Enem 2020 e não zeraram a prova de redação.

Assim como no ano passado, o Ministério da Educação (MEC) organizou a apresentação dos dados de forma com que as notas de cortes fiquem artificialmente mais altas, o que, na prática, inutiliza o recurso que baliza a escolha dos candidatos.

Por isso, é provável que as notas de corte desta sexta-feira, último dia de inscrição, sejam menores do que as de amanhã, quando o sistema é fechado. Isso significa, na prática, que alunos que não estavam entre os aprovados no último dia podem conseguir uma vaga.

Em anos anteriores, o sistema não considerava, para a nota de corte, a segunda opção dos candidatos que já estavam sendo selecionados na primeira opção de curso. O modelo novo, no entanto, não faz isso.

Isto "gera uma dupla classificação. Ou seja, um mesmo candidato ocupa temporariamente duas vagas, gerando algo como uma 'classificação fantasma'. Isso ocorre pois, ao sair o resultado, caso o candidato seja aprovado em sua primeira opção, ele desaparecerá da lista de classificados da sua segunda opção, fazendo com que outros candidatos em posições inferiores durante as prévias ganhem várias colocações no momento do resultado da chamada regular", explica Frederico Torres, coordenador do Colégio Pódion e especialista em Sisu.

Cronograma

Inscrições: de 6 a 9 de abril;

Resultado da chamada única: 13 de abril;

Matrícula ou registro acadêmico: de 14 a 19 de abril;

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 13 a 19 de abril.