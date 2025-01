Helder Barbalho é citado em pesquisa de intenção de voto para presidência em 2026

Mesmo sem a pretensão de se candidatar à presidência da república, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi citado pelo instituto Paraná Pesquisas em um cenário onde receberia votos, caso concorresse ao pleito em 2026. Os nomes de Pablo Marçal (PRTB), Ciro Gomes (PDT) e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) também foram cotados.

O levantamento entrevistou 2.018 eleitores entre os dias 7 e 10 de janeiro, com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Segundo as intenções, Barbalho receberia 1,2% dos votos válidos, Pablo Maçal com 6,1%, Ciro tem 11,3%, e Caiado 4,7%.

A pesquisa divulgada na segunda-feira, 13, teve como principais candidatos Lula e Bolsonaro. Em uma disputa, Lula aparece com 34% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro soma 33,9%. Pablo Marçal, que anunciou sua pré-candidatura no dia 8, tem 6,1%. A entrada de Marçal na disputa sugere que ele atrai votos da direita, impactando diretamente o desempenho de Bolsonaro.