Helder recebe prefeitos eleitos no Pará em evento no Hangar

Ogovernador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, recebem hoje os prefeitos e prefeitas eleitos dos 144 municípios paraenses no Hangar. A proposta do encontro é qualificar os eleitos e eleitas com palestras sobre os desafios a serem enfrentados, promovendo troca de experiências e esclarecimentos para uma gestão qualificada.

É o primeiro encontro realizado pelo governo estadual com os gestores municipais eleitos e reeleitos dos municípios paraenses e que ainda no primeiro ano de gestão irão vivenciar a COP 30).

O evento também é uma demonstração do desejo de trabalhar de forma integrada e colaborativa, para garantir o acesso da população a programas e ações, além de fortalecer a gestão pública.