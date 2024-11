Mais de 80 municípios não registram crimes violentos letais há mais de 30 dias

As estratégias adotadas pelo Governo do Pará para combater a criminalidade, apoiada na política de mais investimentos, integração e inteligência, resultaram na marca de 82 municípios paraenses sem registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) há mais de 30 dias. Os CVLI são homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

O levantamento é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac) e considera o período de 31 de janeiro de 2021 a 10 de novembro de 2024. Na listagem há municípios entre 32 a 1.379 dias sem registro de crimes violentos.

Nas cidades com período mais recente estão: Ourém (32 dias); Breu Branco (33); Rurópolis (34); Curuá (36); Almeirim (36); Barcarena (38); Medicilândia (39); São Domingos do Araguaia (41); Curuçá (42); Tailândia (45), e em Dom Eliseu (46). A primeira colocação, com o maior período sem registros, permanece com o município de Faro, no Baixo Amazonas, que desde 31 de janeiro de 2021, há exatos 1.379 dias não registra crime violento letal.

Na avaliação do titular da Segup, Ualame Machado, estes indicadores estão ligados às iniciativas da segurança pública e de outras pastas. “Temos por parte da segurança o aumento de efetivo para policiamento, os investimentos em tecnologia e equipamentos, o aprimoramento do serviço prestado. Além disso, a implementação de políticas públicas a exemplo dos Territórios pela Paz e as Usinas da Paz que abordam o acesso a serviços e atendimentos à população”, afirma.

Mais municípios sem crimes violentos – No levantamento produzido pela Siac, os 5 municípios com os melhores indicadores atuais são Mojuí dos Campos, Magalhães Barata, Quatipuru, Limoeiro do Ajuru que estão, respectivamente, há 1.183, 1.145, 922 e 777 dias sem nenhuma ocorrência registrada de CVLI.

Nas Regiões de Integração do Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guamá e Marajó, outras cidades paraenses também têm ótimos resultados: Inhangapi (383), Pau D’Arco (363),Terra Santa (349), Piçarra (335), Brejo Grande do Araguaia (298), Colares (292), Sapucaia (246), Melgaço (238), Monte Alegre (234), Santo Antônio do Tauá (228) e Santa Maria do Pará (224). No total, 82 cidades não registram CVLI há pelo menos 30 dias.

A Segup destaca que o monitoramento diário dos dados da criminalidade contribui para compreender as diferenças entre as regiões, e para a elaboração de estratégias mais eficientes, como integração entre as forças de segurança. “Ao acompanharmos esses índices, podemos identificar tendências, padrões e áreas críticas que demandam atenção imediata. A análise desses dados nos permite antecipar problemas, otimizar recursos e, acima de tudo, proteger a nossa comunidade”, afirma Ualame Machado.

“O acompanhamento rigoroso dos índices de criminalidade não é apenas uma ferramenta de gestão, mas um instrumento fundamental para construirmos um futuro mais seguro para todos”, afirma Ualame.

Investimentos – Em 2024, o governo do Pará assegurou investimentos significativos na área da segurança pública como a Base Integrada ‘Candiru’, lanchas, inclusive blindadas, coletes balísticos, renovação da frota de viaturas, assinaturas de ordem de serviço de bases e novas delegacias. Também entregou o projeto de totens da segurança pública pelos territórios estaduais.