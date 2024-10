Jefferson Oliveira é reconduzido ao cargo de prefeito de São Geraldo

Nas eleições deste domingo, 6 de outubro, a população de São Geraldo do Araguaia confirmou nas urnas, mais uma vez, sua confiança em Jefferson Oliveira (MDB), que foi reeleito prefeito do município com 9.602 votos, correspondendo a 59,81% da preferência do eleitorado. Esta vitória marca a consolidação de sua liderança, destacando-se como um dos prefeitos mais bem votados da história política do município. O vice dele é o pecuarista Marcos Goiano.

Com uma diferença de 3.686 votos sobre o segundo colocado, Regivaldo Bala (PL), que obteve 5.916 votos, Jefferson reafirma sua força eleitoral no município. Em 2020, Jefferson também venceu Bala, com uma margem de 2.941 votos à frente. Esta é a segunda tentativa frustrada de Bala em conquistar o cargo de prefeito contra Jefferson, que, nas últimas pesquisas, já liderava com 63% das intenções de voto.

O terceiro colocado foi Zeca (PSD) com 275 votos, enquanto Nice Carvalho (Republicanos) recebeu 262 votos do eleitorado do município.

A vitória de Jefferson Oliveira foi comemorada com uma grande caminhada pelo centro da cidade, onde centenas de moradores seguiram o prefeito reeleito em clima de festa e entusiasmo. O ponto alto da celebração foi a concentração da multidão no centro da cidade, onde Jefferson fez um pronunciamento otimista sobre seu segundo mandato, prometendo avanços ainda maiores para o município.

Ao lado de seu vice, ele se compromete a continuar trabalhando com afinco para trazer mais obras estruturantes e melhorias para a cidade, reforçando que o segundo governo será ainda melhor que o primeiro.

“Essa vitória é do povo de São Geraldo do Araguaia. Recebi a responsabilidade de governar nosso município por mais quatro anos e prometo fazer melhor ainda do que os quatros primeiros”, destacou o Jefferson sob aplausos da multidão que lhe assistia.

A eleição foi conduzida pelo juiz eleitoral Antônio José dos Santos, e a fiscalização do promotor de Justiça Erick Ricardo de Souza Fernandes.

Com esta reeleição, Jefferson Oliveira não apenas consolida seu nome como um dos grandes líderes políticos de São Geraldo do Araguaia, mas também renova o compromisso de continuar transformando o município em um lugar melhor para todos os cidadãos.

Legislativo

Câmara de São Geraldo renova 54% de seus membros, mas nenhuma mulher é eleita

A eleição para vereadores em São Geraldo do Araguaia trouxe uma importante renovação na Câmara Municipal, com 54% dos assentos ocupados por novos nomes. Dos onze vereadores eleitos, cinco são novatos na política, cinco foram reeleitos da legislatura anterior, e um já exerceu mandato em 2013. Essa diversidade promete uma Câmara dinâmica e atenta às demandas da população.

O grupo político do prefeito reeleito, Jefferson Oliveira, conquistou maioria das vagas (72%) com oito assentos no legislativo municipal.

Embora a renovação seja significativa, um ponto que chamou atenção foi a ausência de mulheres eleitas neste pleito, marcando uma lacuna importante na representatividade feminina. Contudo, a pluralidade partidária demonstrou força, com seis partidos conquistando espaço no legislativo: MDB, PP, PL, Avante, PDT e União.

O partido MDB se destaca, garantindo três cadeiras, seguido pelo PP, PL e Avante, que conseguiram duas cadeiras cada um. O PDT e União garantiram um assento cada.

Confira os vereadores eleitos e seus respectivos votos

Zezinho do Profiro (PL) – 1.497 votos

Denilson Mangueirão (PP) – 1.010 votos

Douglas Costa (MDB) – 886 votos

Lima do Povão (MDB) – 821 votos

Eduardo Projetos (PP) – 698 votos

Rozi Silva (Avante) – 679 votos

Rômulo Assunção (MDB) – 556 votos

Márcio Sarigracie (PDT) – 489 votos

Nego Sandro (Avante) – 434 votos

Rone do Queijo (PL) – 364 votos

Júnior Viana Berranteiro (União) – 362 votos

Com essa nova configuração, a expectativa da população é que os vereadores eleitos possam trabalhar em harmonia com o prefeito reeleito, buscando soluções para os desafios e impulsionando ainda mais o crescimento do município.