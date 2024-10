Mulheres assumem 26 prefeituras do Pará a partir de 2025

Entre outras prefeitas eleitas ou reeleitas estão Josemira, de Canaã dos Carajás; Elida Elena, em Conceição do Araguaia; e Márcia Ferreira, em Rio Maria. | ( Reprodução

Nas eleições municipais deste ano, 26 prefeituras do Pará serão lideradas por mulheres a partir de 2025, após a conclusão da apuração dos votos. Ao todo, 140 cidades do estado já definiram suas novas lideranças, enquanto Belém e Santarém enfrentarão o segundo turno, e duas cidades estão com resultados sob análise judicial.

Além das mulheres eleitas, 114 homens também obtiveram vitória na disputa para o cargo de prefeito.

Este ano contou com a participação de 6.352 candidatas para os cargos de prefeita, vice-prefeita e vereadora, enquanto que 11.735 homens disputaram as vagas nas eleições municipais deste ano.

Em comparação com as eleições de 2020, houve um pequeno declínio, quando 27 mulheres foram eleitas prefeitas. Um destaque foi a reeleição de Márcia Ferreira, Rio Maria 54,95%dos votos.

Entre outras prefeitas eleitas ou reeleitas estão Josemira, de Canaã dos Carajás, Elida Elena, em Conceição do Araguaia. Elizane Soares de São Domingos do Araguaia, Marcelane Cristina de São João do Araguaia e Márcia Ferreira em Rio Maria.