TSE libera consulta online do local de votação

Para eleger prefeitos e vereadores, os eleitores devem ficar atentos a prazos determinados pela justiça eleitoral.

A pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições municipais de 2024, marcado para o dia 6 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza aos eleitores a possibilidade de consultar o local de votação sem precisar sair de casa. A medida visa facilitar o processo de conferência, permitindo que os cidadãos verifiquem sua sessão eleitoral e regularizem possíveis pendências.

Como consultar o local de votação

Para realizar a consulta do local de votação, os eleitores devem seguir o passo a passo abaixo no site oficial do TSE:

Acesse o site do TSE;

Clique na seção "Título Eleitoral";

Selecione a opção "Onde Votar";

Preencha os campos solicitados com o número do título de eleitor, CPF ou nome completo;

Insira a data de nascimento e o nome completo da mãe.

Além do site, o aplicativo E-título, da Justiça Eleitoral, também permite a consulta do local de votação, seguindo basicamente os mesmos passos.

A verificação do local de votação é especialmente relevante para os eleitores que solicitaram a transferência de seu domicílio eleitoral. Nesse caso, é fundamental confirmar se a mudança foi efetivada pelo TSE, considerando que uma alteração de cidade pode impactar diretamente os candidatos disponíveis para escolha.

Eleições municipais de 2024

As eleições municipais deste ano definirão os prefeitos e vereadores de mais de 5,5 mil cidades brasileiras. Com mais de 150 milhões de eleitores esperados para ir às urnas, o pleito é considerado um dos maiores eventos democráticos do país.

Em cidades com menos de 200 mil habitantes, não há previsão de segundo turno, sendo eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos. Já nos municípios com mais de 200 mil habitantes, um segundo turno poderá ocorrer caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos no primeiro turno. No Brasil, aproximadamente 95 municípios possuem essa possibilidade.

Vale lembrar que o voto é obrigatório para todos os cidadãos aptos, com possíveis sanções para quem não comparecer ou justificar a ausência. No entanto, o voto não é compulsório, ou seja, ninguém pode ser forçado a votar.