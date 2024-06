Pará ganhará novas unidades do Minha Casa Minha Vida

OMinistério das Cidades anunciou a construção de mais 7.280 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, das quais 192 serão construídas no Pará, em áreas urbanas. As portarias que autorizam as contratações foram publicadas ontem, 21, no Diário Oficial da União. As portarias preveem a contratação de 49 empreendimentos em 15 estados brasileiros, incluindo o Pará, Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e Tocantins. A previsão do governo federal é que cerca de 600 mil novas contratações devem ser feitas até o final do ano.

As novas contratações representam um aumento de mais de 22% em relação ao número de contratos fechados pelo programa em 2023. O ministro Jader Filho destacou que o programa Minha Casa Minha Vida está em ritmo acelerado conforme determinação do presidente Lula. Para o ministro, a notícia representa uma excelente oportunidade para as pessoas que buscam adquirir sua casa própria.

Jader Filho lembrou que o governo federal tem a meta de construir 2 milhões de casas do MCMV no Brasil nos quatro anos da atual gestão. Em apenas um ano e cinco meses, o governo já entregou mais de um terço dessa meta, segundo informou o ministro, com o alcance da marca de 750 mil unidades habitacionais financiadas desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Além das novas unidades que estão sendo contratadas, o governo também tem dado andamento a projetos paralisados — em 2023, foram 21.000 moradias concluídas e entregues e outras 22.000 que tiveram as obras retomadas.

O ministro atribuiu o sucesso às políticas implementadas pelo governo, que incluem o aumento do limite de financiamento e a redução das taxas de juros. “O programa é crucial para manter a dinâmica do mercado habitacional brasileiro. A expansão do crédito habitacional, incentivada pela atual situação de baixa inflação e alta capacidade produtiva do setor, é vista como fundamental para impulsionar ainda mais o setor”, analisou.

PAC

O programa habitacional integra o novo PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento investirá R$ 1,7 trilhão no Brasil. Do total, R$ 345,4 bilhões serão investidos em habitações. O MCMV tem como objetivo principal facilitar o acesso à moradia digna às famílias brasileiras que têm renda mensal bruta menor ou igual a R$1.800. Além disso, o governo oferece subsídios e condições especiais para financiamentos imobiliários.

Ontem, em evento no Piauí, o ministro das Cidades, Jader Filho, assinou a portaria que autoriza a contratação de 1.351 novas unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no estado. No evento, que contou com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Jader Filho apresentou números positivos do MCMV em todas as regiões do país. “Só hoje, nesta assinatura, atendemos mais de 5.500 pessoas que realizaram o sonho da casa própria no Piauí. Na próxima semana, serão mais 490 unidades para Parnaíba, e não vamos parar por aí.”

De acordo com Jader Filho, há outras assinaturas de novos contratos com abrangência nacional. “Nos últimos 3 dias, autorizamos a Caixa a retomar efetivamente o programa, com quase 9 mil novas unidades do novo Minha Casa, Minha Vida”, anunciou. “Mas como o presidente Lula e seu governo não param, ontem, entregamos unidades que haviam sido paralisadas em 3 cidades: Fortaleza (CE), Parnamirim (RN) e Sinop (MT), totalizando 1.200 novas unidades”, destacou.