Xinguara recebe, durante essa semana, uma equipe da Universidade Estadual do Pará, UEPA,

que está realizando uma pesquisa em 52 munícipios de todas as regiões do estado.

Alunos do 7º período do curso de Enfermagem do campus de Conceição do Araguaia

começaram a pesquisa no distrito Rio Vermelho, na última segunda-feira, 6, passaram pelos

setores da cidade e vão terminar neste sábado, 11, no distrito São José. Cento e trinta pessoas

devem ser testadas no munícipio, dessas, 30 na zona rural.

O trabalho, coordenado na região Araguaia pela professora Adriana Saraiva, tem o objetivo de

fazer um mapeamento do novo Coronavírus. “Todos os alunos têm um mapa que é seguido

com a ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde de cada setor. Em cada quadra a gente testa,

em sentido horário, 1 de cada 6 domicílios”, conta a estudante Bruna Maciel, acadêmica de

enfermagem da UEPA.

Esta investigação epidemiológica é realizada pela UEPA em parceria com a Universidade de

Pelotas, Rio Grande do Sul. Mais de 20 mil testagens devem ser feitas no Pará, um

levantamento do número de casos por região, assintomáticos e sintomáticos, que resultará no

percentual de contaminação. O resultado será usado como guia das ações do governo do

Estado no enfrentamento à pandemia.

https://www.xinguaraativa.com.br/xinguara-participa-de-mapeamento-da-covid-19/ https://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Capa-Materia-covid-1000x600-1.jpg https://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Capa-Materia-covid-1000x600-1-150x150.jpg Destaques Saúde Xinguara covid-19,mapeamento Xinguara recebe, durante essa semana, uma equipe da Universidade Estadual do Pará, UEPA,que está realizando uma pesquisa em 52 munícipios de todas as regiões do estado.Alunos do 7º período do curso de Enfermagem do campus de Conceição do Araguaiacomeçaram a pesquisa no distrito Rio Vermelho, na última segunda-feira, 6,... Gesiel Teixeira Gesiel Teixeira avhost@hotmail.com Administrator Xinguara Ativa