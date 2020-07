Jordame Queiroz

O mundo empresarial e político de Xinguara estão de luto nesta terça-feira, dia 23. O motivo é a perda do empresário do setor de mineração e líder político local Jordame Correa Queiroz Filho. Ele morreu na noite de ontem, segunda-feira, 22, na Vicinal Ladeira Vermelha, entre Tucumã e São Félix do Xingu, em acidente de carro, quando se dirigia a um garimpo de sua propriedade.

Sobrinho do ex-deputado federal Giovanni Queiroz, Jordame era pessoa muito estimada e respeitada em Xinguara, onde foi secretário municipal de Agricultura, na administração do então prefeito Atil José de Souza; e também exerceu a função de Diretor Regional do Detran.

Natural de Campestre (GO), Jordame havia adotado Xinguara como sua segunda terra natal há mais de 30 anos. Nas redes sociais, ele recebeu várias homenagens e o pesar de alguns dos milhares de amigos que fez durante sua existência no sul do Pará.

O sepultamento de Jordame Queiroz estava previsto para acontecer às 14 horas desta terça-feira no cemitério da cidade. Ele deixa viúva Josiane Galon Queiroz e três filhos órfãos de pai. (blog do João Carlos)