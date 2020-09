O médico Moacir, aqui em foto de rede, da sua pré-campanha, aparece na liderança

Pesquisa realizada em Xinguara mostra que o médico Dr. Moacir (PL) é o favorito para ganhar as eleições este ano no município. O pré-candidato assumiu a liderança em todos os cenários do levantamento. No cenário com três candidatos, Dr. Moacir obteve 38,6%, abrindo boa vantagem para o segundo colocado, Amarildo Paulino (MDB) que ficou com 32,16%. Na terceira colocação, aparece Enric Lauriano (PSL), com 10,53%.

Na pesquisa espontânea, quando não são ditos pelo pesquisador os nomes dos pré-candidatos a prefeito, Dr. Moacir também lidera, com 27,78%, contra 23,39% de Amarildo Paulino, e 5,56% de Enric Laureano. Osvaldinho é citado por 0,58% dos entrevistados. Já as respostas de quem não sabe ou preferiu não opinar ficaram em 42,69%.

Moacir é médico, nascido no estado de Goiás, mas tem histórico de 40 anos morando no sul do Pará, onde construiu a sua vida, com larga atuação e referência dentro da profissão. Na vida política, já foi prefeito anteriormente no vizinho município de Rio Maria.

XINGUARA

Conhecida como capital da carne bovina do sul do Pará, nos últimos anos Xinguara retomou a vocação de cidade polo e vem se destacando pelos inúmeros avanços na economia regional e na infraestrutura. Estes foram possíveis devido sua pecuária de corte, tendo representatividade importante na segunda maior bacia leiteira do país. Não há relatos de nenhum caso de aftosa nos últimos 10 anos na região, o que rendeu o certificado de zona livre para comercialização em todo o território Brasileiro e outros países.

A exportação do boi em pé, é um marco no crescimento da região, atraindo o mercado internacional como o Irã entre outros. O município conta com dois frigoríficos em pleno funcionamento que produzem e exportam 8 mil toneladas de carne por mês, e um curtume que exporta 60% de sua produção para países da Europa e Ásia.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada pela empresa M. Vieira da Silva Barros, o Instituto Gauss, no município de Xinguara, nos dias 25 e 26 de agosto, com 342 entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE, com o protocolo PA-02039/2020. (fonte: correiodecarajas)