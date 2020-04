Os 2 pacientes suspeitos para Covid-19 aguardam o resultado do exame em isolamento, o homem, na UPA, e a mulher, em domicílio.

A Secretaria de Saúde de Xinguara informa que foram feitos, neste sábado, 4 atendimentos no Disque Saúde e 7 na Unidade de Pronto Atendimento.

O parecer do Lacen-PA deve ser divulgado até a próxima quinta-feira.

