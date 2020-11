Willian do Potência e Dr. Rener já são os candidatos que mais cresceram na corrida pela prefeitura de Redenção.

Redenção já decidiu seu voto e os números aparecem em uma pesquisa realizada entre os dias 15 e 17 de outubro de 2020, onde foram ouvidas 517 pessoas em diferentes bairros de Redenção, sob registro no TRE número PA-07242/2020.

Quando a pergunta foi: Qual a melhor dupla de candidatos a prefeito e vice? Willian do Potência e Dr. Rener lideram com 31,48% das intenções dos votos. Mário Moreira e Joás têm 29,63%. Marcelo Borges e Karlos Woney aparecem em terceiro com 20,93% dos votos. Não sabe/ indeciso: 14,44%, nenhum deles, 2,22% e Afif e Adriana têm 1,3%.

Willian do Potência também é favorito quando a pergunta é sobre o candidato mais preparado

Quando a pergunta para os eleitores foi: Qual desses candidatos você acha melhor preparado para mudar Redenção? Willian do Potência lidera novamente com 27,59% da intenção dos votos. Mário Moreira tem 27,41%. Não sabe/indeciso são 23,15%. Marcelo Borges tem 13,15%. Nenhum deles, 7,04% e Afif, 1,66%.

Willian do Potência está próximo da virada quando o eleitor opina sobre quem será o próximo o prefeito

Willian do Potência e Dr. Rener estão bem próximos de assumir a liderança quando a pergunta feita pela pesquisa ao eleitor foi: Em qual desses você votaria para prefeito de Redenção? Mário Moreira, 34,07%. Willian do Potência, 29,63%. Marcelo Borges, 16,3%. Não sabe/indeciso, 15,74%. Nenhum deles, 2,96% e Afif 1,3%.

Faltando menos de um mês para a eleição, Willian do Potência e Dr. Rener já são os candidatos que mais cresceram na corrida pela prefeitura de Redenção. A pesquisa demonstra que em poucos dias ocorrerá uma virada, reflexo do apoio popular que a dupla vem ganhando cada vez mais nas ruas do município.