Arquivo/ Agência Brasil

Aempresa chinesa CNBG, uma das candidatas que correm para produzir uma vacina contra o coronavírus, informou neste domingo (28) que os primeiros resultados de testagem em humanos sugerem que a imunização da vacina seja segura e eficaz.

De acordo com o grupo, as doses, ainda em período de experiência, induziram a criação de anticorpos de “alto nível” em todos os 1,1 mil voluntários.

Brasil faz acordo com Oxford

Nesse sábado o governo federal anunciou um acordo com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, para a produção de uma vacina contra o novo coronavírus.

Antes do anúncio, o Ministério da Saúde enviou resposta à embaixada britânica e ao presidente do laboratório AstraZeneca aceitando a proposta de acordo de cooperação no desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina. A negociação prevê a compra de lotes da vacina e a transferência de tecnologia.