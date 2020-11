A droga, beneficiada e comercializada, renderia R$ 100 milhões no Brasil, R$ 350 milhões nos EUA e R$ 550 milhões na Ásia e Oriente Médio

Uma guarnição do GTO (Grupamento Tático Operacional), do 36º Batalhão de Polícia Militar, matou em confronto Rômulo Alves dos Santos Nascimento e apreendeu 815 quilos de cocaína. A ação ocorreu por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (5), na Rodovia PA-279, à altura do Setor Parque dos Buritis, no sentido Tucumã-Ourilândia do Norte. A cocaína apreendida é do tipo Koala tipo um, 356 tabletes; e Koala tipo dois, 400 tabletes. Comercializada no mercado nacional a droga renderia R$ 100 milhões; nos Estados Unidos, R$ 350 milhões; e na Ásia e Oriente Médio, até R$ 550 milhões.

Foram apreendidos ainda: uma camionete Chevrolet S 10 prata, placas PIP-2757/Teresina-PI; uma pistola Glock G 25 calibre 380; um carregador; cinco munições; cinco cartuchos de munições deflagradas; dois celulares, um croqui mapeando o destino final da droga; um rádio transmissor; e dois comprovantes Porto Xingu Navegações Novo Estado Ltda.

Era por volta das 2h, quando a guarnição montou guarda nas proximidades do antigo posto fiscal. Minutos depois surgiu na rodovia, trafegando no sentido Tucumã-Ourilândia, uma camionete prata, tendo o condutor sido solicitado a parar, por meio de sinalização com as lanternas e com o giroflex do veículo policial.

O condutor da camionete, entretanto, não obedeceu e ainda jogou o carro para cima do veículo da PM. Iniciou-se então uma perseguição. À altura do Parque dos Buritis, percebendo que seria interceptado, o condutor na camionete parou e já saiu atirando contra a guarnição.

Para se defender, os policiais militares também atiraram contra o motorista, que morreu no local. Identificado como Rômulo Alves dos Santos Nascimento, ele era natural de Candeias do Jamari (RO). Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã.

blogdozedudu