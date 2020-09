Um município endividado, é a demonstração clara da irresponsabilidade de um gestor público, e sempre uma das causas que retardam o desenvolvimento econômico e social, pois compromete de todas as formas a qualidade de vida da população, caso de Sapucaia, no Pará, que, sem explicações, já que tudo tem passado alheio, tem um endividamento monstruoso, frente a sua realidade, vendo suas finanças cada vez mais encolhidas ao ter que entrar no grupo dos devedores junto a Previdência Social.

A vultuosa divida com a Previdência Social restringe, por exemplo, a captação de recursos junto ao governo federal, inviabilizando, portanto, investimentos em obras e serviços.

Para se ter ideia, a dívida está nas cifras dos milhões. São mais de 6 milhões de reais de divida da prefeitura de Sapucaia com a Previdência Social. Dentre os motivos da gigantesca dívida, está a falta de repasse à Previdência, que é descontado automaticamente do servidor público.

Com essa realidade, a conta vai ser paga pela população, o que deveria ser o contrário, com a responsabilização criminal de prefeitos que deixam de repassar à Previdência Social, os valores recolhidos dos servidores públicos.

Como consequência, o município corre o risco de não receber recursos federais, em caso de não quitação da dívida, ou até mesmo de nem ao menos conseguir negociar o parcelamento, o que fatalmente fará com que o município seja incluído na Dívida Ativa da União.