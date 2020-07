Cleiton Garcia Pré Candidato a prefeito de Sapucaia-Pa

Mesmo com a indecisão da data das eleições, em discussão no Congresso Nacional, sobre eventual mudança do calendário eleitoral, o pré-candidato a prefeito de Sapucaia, Cleiton Garcia, PSC, segue com sua pré-campanha, com os devidos cuidados, visitando e conversando com eleitores e apoiadores.

A pré-candidatura de Cleiton Garcia, a prefeito de Sapucaia pelo Partido Social Cristão, na condição de liderança politica no município, é uma das que a direção estadual da sigla listou como uma das que tem reais chances na disputa nas eleições deste ano.

No Estado, o PSC tem como presidente o senador Zequinha Marinho, que é tido como uma liderança e que é sempre atuante pelas causas paraenses, com conquistas junto com sua esposa, a ex-deputada Julia Marinho, com importante recursos para os municípios, incluindo Sapucaia, com a destinação de emendas para a reforma do Hospital Municipal.

A aceitação da pré-candidatura de Cleiton Garcia, que vem ocorrendo, que, apesar de não existir pesquisas registradas junto a Justiça Eleitoral, para fins de divulgação, seus aliados seguem confiantes pelas manifestações de apoios crescentes que vem ocorrendo.

Cleiton Garcia construiu uma base de apoio, que além do PSC, tem o PL, PDT, DEM e PT, onde a consolidação de sua candidatura ganha consistência popular.

Cleiton Garcia juntamente com o Ex prefeito Manoel Josino

Cleiton Garcia e Deputado Estadual Jaques Neves(PSC)

O Senador da Republica Zequinha Marinho(PSC) é um dos cabos eleitoral de Gleiton Garcia para essa eleição de 2020