A seleção visa fortalecer o atendimento da população no combate a pandemia do Covid-19. | Reprodução/Prefeitura

A Prefeitura de São Félix do Xingu, do estado do Pará, anunciou a abertura do edital nº 001/2020referente ao processo seletivo simplificado emergencial que irá preencher cinco vagas, todas para Médicos. A seleção visa fortalecer o atendimento da população no combate a pandemia do Covid-19.

De acordo com o edital, a contratação temporária ocorrerá pelo período inicial de três meses. São cinco vagas em disputa exclusivas para Médicos de atenção primária (UBS/ESF) (jornada de 40 horas semanais) e de Urgência/Emergência (plantão de 24 horas).

Ainda segundo o documento, os vencimentos ofertados são de R$ 13.500,00.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até às 17h do dia 17 de junho de 2020. Os candidatos devem enviar pelo e-mail semsasfx@hotmail.com, o formulário de inscrição preenchido (disponível no Anexo IV do edital) e o curriculum vitae, em formato PDF.

Avaliação

Os profissionais serão avaliados por meio de prova de títulos, na qual serão pontuados sua formação e a experiência profissional. Mais informações confira o edital na integra no site da Prefeitura de São Félix do Xingu.