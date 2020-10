As eleições municipais de 2020 serão realizadas nos dias 15 e 29 de novembro. | Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

As eleições municipais de 2020 serão realizadas nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente, primeiro e segundo turno.

A mudança este ano é resultado da proposta de emenda à Constituição (PEC) aprovada pelo Congresso em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Para essas duas grandes datas, separamos dicas para deixar o eleitor preparado e facilitar a chegada na urna de votação sem dificuldades.

Situação do título

Essa é uma etapa importante caso o eleitor esteja inseguro se está regular ou não. O acesso, que pode ser feito também pelo site do TSE (CLIQUE AQUI), exige nome completo ou CPF do eleitor e a data de nascimento.

Número do título e local de votação

A ferramenta disponibilizada no site do TSE permite a consulta (CLIQUE AQUI), a partir da coleta do nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Como resultado, são declarados o nome completo do eleitor e o número do título, além do domicílio eleitoral (zona, local, endereço e município).