Waltinho do Ouro e Leo Pessoa

Em uma das mudanças mais inesperadas no município de Rio Maria o Ex-prefeito de Rio Maria Waltinho do Ouro e o vereador Leo Pessoa se unem para a disputa eleitoral deste ano de 2020.

A noticia foi passada em primeira mão ao Jornal Folha Ativa no ultimo dia 30 de junho. O Pré-candidato a Prefeito Waltinho(PSC) de Rio Maria surpreendeu a população ao anunciar seu Pré-candidato a vice prefeito Vereador Léo Pessoa(Léo Do Povo) para eleições 2020.

Leo do Povo(PSD) como é mais conhecido pela população local é vereador em seu terceiro mandato, obtendo uma votação expressiva na ultima eleição com 1.151 (mil cento e cinquenta e um) votos, conhecido pela sua atuação junto a população carente de Rio Maria.

Analistas políticos apontam que a união feita entre os Partidos PSC e PSD unindo Waltinho do Ouro e o vereador Léo Pessoa representa o povo de Rio Maria, formando um bloco político muito forte na disputa ao Executivo 2020.

Em entrevista ao Jornal Folha Ativa o pré-candidato Waltinho do Ouro manifestou sua satisfação com a escolha do pré-candidato a vice e que juntos estão a disposição da sociedade Riomariense.

O Vereador Léo sinalizou que a aliança demostrou parceria dos dois melhores nomes em um só pensamento, e que e o povo de Rio Maria pode ter a certeza de uma parceria que vai dar certo para o bem do Município. (fonte: Jornal Folha Ativa)