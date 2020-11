Uma pesquisa feita pelo Instituto de Desenvolvimento Estatística e Pesquisa- IDEP Brasil, mostra que Willian do Potência (MDB) se consolida na liderança da disputa pela prefeitura de Redenção. No levantamento espontâneo, Willian do Potência aparece com 32,56% das intenções de voto, contra 25,08% de Mário Moreira (indeferido com recurso). Indecisos somam 22,60%. O atual prefeito, Marcelo Borges, tem 16,94% das intenções. 1,99% disseram que vão votar em Afif. 0,66%, branco e 0,17%, em nenhum deles.

Outro cenário pesquisou com os eleitores em qual candidato ele votaria para vereador.

A pesquisa foi divulgada nesta 4ª feira (11.nov.2020). Foram entrevistados 602 eleitores nos dias 05 e 06 de novembro de 2020. A margem de erro do levantamento é de 4 pontos percentuais, com 95% de confiança. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PA 02882/2020.